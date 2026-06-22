Киев сделал ставку на конфликт с Варшавой — депутат Сейма

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина сделала ставку на конфликт и не хочет хороших отношений с Польшей. Такое мнение в интервью телеканалу Polsat высказал депутат Сейма (нижней палаты парламента) Польши и один из ведущих политиков оппозиционной партии «Право и справедливость» Яцек Сасин.

«Украинцы сделали ставку на конфликт с Польшей. Они не хотят хороших отношений с Польшей», — сказал политик. Он указал на «отсутствие какого-либо жеста с той (украинской — прим. ТАСС) стороны, показывающего стремление к деэскалации». «К сожалению, проект [дружеских отношений с Украиной] потерпел поражение в том смысле, что их построить не удалось», — добавил Сасин.

«Каждая страна имеет право на своих героев, но не может быть согласия на то, что героев создают из преступников», — прокомментировал он решение Владимира Зеленского о присвоении имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) подразделению ВСУ.

По мнению депутата Сейма, Польша в ответ должна принять меры, направленные против украинских фирм, действующих в стране. «Такие действия также должны быть предприняты», — сказал Сасин.

Ранее политик предлагал лишить украинских граждан, находящихся в Польше, предоставленных им привилегий в связи с прославлением на Украине нацизма.