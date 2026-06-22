Киев сделал ставку на конфликт с Варшавой — депутат Сейма
14:00 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина сделала ставку на конфликт и не хочет хороших отношений с Польшей. Такое мнение в интервью телеканалу Polsat высказал депутат Сейма (нижней палаты парламента) Польши и один из ведущих политиков оппозиционной партии «Право и справедливость» Яцек Сасин.
«Украинцы сделали ставку на конфликт с Польшей. Они не хотят хороших отношений с Польшей», — сказал политик. Он указал на «отсутствие какого-либо жеста с той (украинской — прим. ТАСС) стороны, показывающего стремление к деэскалации». «К сожалению, проект [дружеских отношений с Украиной] потерпел поражение в том смысле, что их построить не удалось», — добавил Сасин.
«Каждая страна имеет право на своих героев, но не может быть согласия на то, что героев создают из преступников», — прокомментировал он решение Владимира Зеленского о присвоении имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) подразделению ВСУ.
По мнению депутата Сейма, Польша в ответ должна принять меры, направленные против украинских фирм, действующих в стране. «Такие действия также должны быть предприняты», — сказал Сасин.
Ранее политик предлагал лишить украинских граждан, находящихся в Польше, предоставленных им привилегий в связи с прославлением на Украине нацизма.
НОВОСТИ
- 14:32 22.06.2026
- Стармер был сторонником поддержания отношений с РФ на нулевом уровне — Песков
- 14:18 22.06.2026
- Сбер и Yota запустили сервис «Умный автоплатеж»
- 14:12 22.06.2026
- Путин и Лукашенко вскоре пообщаются, обсудят угрозы Зеленского — Песков
- 13:32 22.06.2026
- Центр космической связи в Дубне был атакован дронами ВСУ, пострадавших нет
- 13:25 22.06.2026
- Число автолюбителей среди клиентов Сбера достигло 50 миллионов человек
- 13:12 22.06.2026
- Путин возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы
- 13:06 22.06.2026
- Собянин: Школьники и студенты Москвы участвуют в раскопках на полях сражений Великой Отечественной войны
- 13:00 22.06.2026
- Организован вывоз детей из «Артека», координацию осуществляют спецслужбы
- 12:32 22.06.2026
- Численность граждан РФ в Грузии за 10 лет выросла почти в 5 раз — перепись населения
- 12:20 22.06.2026
- Венчурные фонды вложили более $12 млрд в оборонные стартапы с начала года — FT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать