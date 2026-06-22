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Стармер был сторонником поддержания отношений с РФ на нулевом уровне — Песков

14:32 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объявивший о своей отставке британский премьер Кир Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения отношений Москвы и Лондона, он всегда был сторонником их поддержания на нулевом уровне. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения российско-британских отношений, он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно, лицезреем. Поэтому ничем примечательным он, так сказать, для нас не запомнится», — отметил представитель Кремля на брифинге.

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