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НОВОСТИ

Путин и Лукашенко вскоре пообщаются, обсудят угрозы Зеленского — Песков

14:12 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время планируют осуществить контакты, обсудить в том числе угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска и другие вопросы. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, и вы знаете, что и Александр Григорьевич [Лукашенко] об этом говорил, в обозримой перспективе планируют осуществить контакты, это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы», — отметил Песков.

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