Путин и Лукашенко вскоре пообщаются, обсудят угрозы Зеленского — Песков
14:12 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время планируют осуществить контакты, обсудить в том числе угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска и другие вопросы. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, и вы знаете, что и Александр Григорьевич [Лукашенко] об этом говорил, в обозримой перспективе планируют осуществить контакты, это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы», — отметил Песков.
НОВОСТИ
- 14:32 22.06.2026
- Стармер был сторонником поддержания отношений с РФ на нулевом уровне — Песков
- 14:18 22.06.2026
- Сбер и Yota запустили сервис «Умный автоплатеж»
- 14:00 22.06.2026
- Киев сделал ставку на конфликт с Варшавой — депутат Сейма
- 13:32 22.06.2026
- Центр космической связи в Дубне был атакован дронами ВСУ, пострадавших нет
- 13:25 22.06.2026
- Число автолюбителей среди клиентов Сбера достигло 50 миллионов человек
- 13:12 22.06.2026
- Путин возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы
- 13:06 22.06.2026
- Собянин: Школьники и студенты Москвы участвуют в раскопках на полях сражений Великой Отечественной войны
- 13:00 22.06.2026
- Организован вывоз детей из «Артека», координацию осуществляют спецслужбы
- 12:32 22.06.2026
- Численность граждан РФ в Грузии за 10 лет выросла почти в 5 раз — перепись населения
- 12:20 22.06.2026
- Венчурные фонды вложили более $12 млрд в оборонные стартапы с начала года — FT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать