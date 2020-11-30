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Ставки акцизов на табак достигнут максимального уровня к 2024 г. - Минфин

18:00 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ставки акцизов на табак в РФ достигнут максимального уровня к 2024 году и будут приблизительно в 1,5 раза выше, чем в других государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Совета Федерации РФ по международным делам.

"У нас сейчас самые высокие ставки акцизов в рамках ЕАЭС, и мы близко приближены к целевому уровню на 2024 год. По факту к 2024 году у нас будет по сути дела максимальная ставка акциза из всех стран ЕАЭС", - отметил Сазанов.

По его словам, к 2024 году ставки акцизов на табак в РФ будут примерно в 1,5 раза выше, чем в других странах ЕАЭС.

"Все остальные страны будут также увеличивать ставки акциза на своем внутреннем уровне до целевого показателя. При этом к 2024 году, конечно же, даже при тех темпах индексации, которые есть сейчас в других странах, в России ставки будут где-то в 1,5 раза выше", - сказал Сазанов.

Ранее Госдума ратифицировала соглашение о принципах налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Страны ЕАЭС подписали это соглашение в декабре 2019 года. Согласно пояснительным материалам, оно направлено на создание условий для функционирования рынка табачной продукции "путем гармонизации ставок акцизов на табачную продукцию", реализуемую на территории ЕАЭС. Документом определяется порядок сближения ставок акцизов. Для этого будет установлена единая индикативная ставка акцизов и диапазоны отклонения фактических ставок.

С 2024 года при расчете национальных ставок акциза на сигареты страны ЕАЭС будут исходить из индикативной ставки 35 евро за 1 тыс. сигарет с отклонением не более чем на 20% в меньшую или большую стороны. Для адаптации бизнеса к новым требованиям сроком достижения индикативной ставки определен период с 2020 по 2024 годы.

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