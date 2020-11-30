Сбер помог оцифровать подшивки газет времен Великой Отечественной войны

21:15

С 27 по 29 ноября в «Школе 21» Сбера прошел хакатон, организованный совместно с Российской государственной библиотекой.

Основная цель хакатона состояла в создании алгоритма искусственного интеллекта, нацеленного на восстановление данных о событиях и участниках Великой Отечественной войны, а именно - в расширении возможности машинной обработки подшивки газеты «Красная звезда» за 1941‒1945 годы, а также в добавлении наборов данных для создания новых возможностей поиска по массиву подшивки газет.

Чтобы воплотить в жизнь эти цели, перед участниками поставили несколько конкретных задач: создать наборы данных по именованным объектам - наградам и родам войск; настроить механизм машинного поиска, выделения и экспорта всех тематических материалов, отрывков из массива подшивки; пройти апробацию и тестирование.

В результате хакатона были доработаны алгоритмы визуального семантического анализа газетной полосы. Что позволило разделить издание на отдельные статьи и организовать цифровой поиск в текстах газет любой даты выпуска.

Всего в хакатоне приняло участие 87 человек из двух кампусов «Школы 21». Они разделились на 34 команды. До финального этапа решений дошло 12 команд. Среди призеров - 6 команд, из которых три поделили между собой третье место и одна получила специальный приз за менеджмент процессов.

«Сохранение памяти о подвигах нашего народа во времена Великой Отечественной войны - одна из прикладных и понятных абсолютно всем задач, которую можно ставить перед искусственным интеллектом, - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Сбербанк, используя свой технологический потенциал, уже предлагал цифровые решения для сбора данных о героях Великой Победы. Сегодня совместно с Российской государственной библиотекой мы значительно упростим поиск информации в, казалось бы, неподдающихся оцифровке легендарных подшивках прифронтовых газет».

«Библиотечные и архивные фонды - настоящее богатство, память и история нашей страны. Не всегда события видятся современниками в должном масштабе, не всегда оценивается их влияние на дальнейший ход истории. Вот почему так важно бережно хранить документы, книги, газеты, рукописи. Вызов современного информационного общества - встроить наши документы, информацию, знания в цифровое пространство, - рассказал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. - Конкретная и очень непростая задача, которую мы пытаемся решить в рамках хакатона - это оцифровка и «разметка» газетного фонда. В результате мы получаем из скана газетной полосы невероятно ценный информационный массив для работы. Фактически, мы создаем основу совершенно нового библиотечного направления - цифровой библиографии! Огромное спасибо всем участникам - очень крутая работа, учитывая сжатые сроки и высокую неопределенность. Настоящие профессионалы!»

«Один из важных форматов работы для «Школы 21» - проведение хакатонов на основе реальных задач, - сообщила директор «Школы 21» Светлана Инфимовская. - Мы вдохновились стремлением Российской государственной библиотеки решить одну очень сложную и важную задачу - оцифровать архивы ВОВ. Коллеги пошли на эксперимент и дали возможность нашим участникам в Москве и Казани за двое суток попробовать применить свои знания в области искусственного интеллекта, чтобы решить эту задачу. В итоге им удалось предложить технические решения, которые применимы в реальной жизни. Во время награждения один из участников «Школы 21» даже получил предложение о работе».

Всего в рамках реализации проекта будет оцифровано 10 наименований газет военного времени: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», «Красная звезда», «Комсомольская правда», «В бой за Родину», «Вечерняя Москва», «Ведомости Верховного Совета СССР».

3‒5 декабря Сбербанк проведет международную онлайн-конференцию Artificial Intelligence Journey (AI Journey), где покажет новейшие собственные разработки и решения в области искусственного интеллекта.