Экс-глава МО Британии Уоллес выступил против заморозки конфликта на Украине

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший министр обороны Великобритании (2019-2023) Бен Уоллес высказался против заморозки украинского конфликта, так как, по его мнению, это может быть использовано Россией.

Таким образом он прокомментировал заявление лидера фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольфа Мютцениха о замораживании конфликта. «Проблема с заморозкой заключается в том, что ее необходимо гарантировать», — заявил Уоллес в интервью агентству DPA. «Однако мы пытались это сделать, и украинцы сказали бы, что Великобритания, Америка, Германия и Франция не выполнили эту гарантию», — утверждал он. По словам Уоллеса, теперь Украина могла бы потребовать членства в НАТО в обмен на замораживание.

На вопрос, может ли это быть жизнеспособным решением, Уоллес отказался брать на себя ответственность. «Я не хочу строить предположения о том, как будет выглядеть сделка. Украина должна это решить», — сказал Уоллес. «Мы не воюем», — подчеркнул он, добавив, что Германия, Франция и, что немаловажно, Россия не согласятся на это. Без достаточных гарантий безопасности заморозка конфликта, по утверждению бывшего главы Минобороны Великобритании, приведет лишь к тому, что Россия сможет перевооружиться и продолжить военные действия.