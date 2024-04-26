Экс-глава МО Британии Уоллес выступил против заморозки конфликта на Украине
11:05 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший министр обороны Великобритании (2019-2023) Бен Уоллес высказался против заморозки украинского конфликта, так как, по его мнению, это может быть использовано Россией.
Таким образом он прокомментировал заявление лидера фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольфа Мютцениха о замораживании конфликта. «Проблема с заморозкой заключается в том, что ее необходимо гарантировать», — заявил Уоллес в интервью агентству DPA. «Однако мы пытались это сделать, и украинцы сказали бы, что Великобритания, Америка, Германия и Франция не выполнили эту гарантию», — утверждал он. По словам Уоллеса, теперь Украина могла бы потребовать членства в НАТО в обмен на замораживание.
На вопрос, может ли это быть жизнеспособным решением, Уоллес отказался брать на себя ответственность. «Я не хочу строить предположения о том, как будет выглядеть сделка. Украина должна это решить», — сказал Уоллес. «Мы не воюем», — подчеркнул он, добавив, что Германия, Франция и, что немаловажно, Россия не согласятся на это. Без достаточных гарантий безопасности заморозка конфликта, по утверждению бывшего главы Минобороны Великобритании, приведет лишь к тому, что Россия сможет перевооружиться и продолжить военные действия.
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