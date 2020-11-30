Сбер представил Стратегию развития до 2023 года

21:30

Топ-менеджеры Сбера в рамках первого дня двухдневного Investor Day Сбера представили стратегию компании на ближайшие три года. Как отметил президент Сбербанка Герман Греф, основные задачи Стратегии 2020 решены, что позволяет перейти к следующему этапу развития.

За последние три года Сбер выполнил главную цель и стал технологической компанией. Инвестиции в развитие технологий и своей экосистемы позволили Сберу сделать свои сервисы удобными и передовыми: 50% всех клиентов пользуются исключительно цифровыми каналами и треть клиентов - безналичными. Сбер сохранил лидирующие позиции во всех основных сегментах финансового рынка РФ. Высокорентабельный финансовый бизнес дает базу для инвестиций в технологическое развитие и новые нефинансовые бизнесы.

За это время Сбер расширил присутствие за пределами финансового рынка и вошел практически во все цифровые индустрии, что позволило Группе покрыть все конечные потребности клиентов в цифровом мире. При этом Сбер не просто цифровизирует отдельные продукты или сервисы, а трансформирует целые рынки и создает новые.

В частности, Сбер запустил современную облачную платформу Platform V и сам создает уникальные технологические продукты для рынка (SberCloud, семейство голосовых ассистентов, девайсы). Искусственный интеллект, который уже стал привычной практикой и используется во всех процессах, и его IT-решения позволили Сберу снизить стоимость транзакций в два раза.

Компания провела одно из самых масштабных agile-преобразований в мире, в рамках которого изменила свой подход к разработке продуктов и создала новый производственный процесс.

«Наши финансовые результаты говорят сами за себя. В 2018 и 2019 годах мы шли уверенно, но пандемия внесла свои коррективы. Благодаря продвинутой системе риск-менеджмента и быстрой реакции команды мы смогли обеспечить быстрое восстановление финансовых показателей. Мы значительно нарастили достаточность нашего капитала, и это позволило нам выполнить свои обещания по дивидендам - мы достигли планки в 50% и выплатили более одного триллиона рублей дивидендов за три года», - сообщил Герман Греф.

В Сбере рассказала, каким видят себя по итогам Стратегии 2023. Сбер в этом видении - доверенный помощник и навигатор в меняющемся мире: помогает человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистеме. Для человека Сбер - помощник и навигатор: помогает оптимизировать средства, время, энергию. Для бизнеса - партнер для сохранения и роста бизнеса: растит доходы, сокращает расходы, защищает от рисков, помогает в цифровизации. Для страны - поддерживает правительство для ускорения экономического роста: способствует благополучию населения, развивает МСБ, ускоряет цифровизацию, трансформирует отрасли, поддерживает образование и науку, помогает экологии и развитию ESG.

В целом в Стратегии 2023 Сбер соединяет потребности людей, бизнеса и страны технологиями и своими решениями, интегрируя все свои сервисы в единую экосистему, выстраивает общие процессы (финансовые, операционные, технологические, риск-менеджмент и др.), управление командой, культуру для максимальных синергий.

«Стратегия 2023 является логическим продолжением той стратегии, которую мы утвердили три года назад. В новой стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель - Экосистему. Главная наша цель - стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: для человека, бизнеса и государства», - пояснил Герман Греф.

Целями Сбера в рамках Стратегии 2023 являются:

- топ-3‒5 на рынке электронной коммерции по итогам 2023 года с GMV около 500 млрд руб. и создание фундамента для последующего лидерства в этой индустрии;

- рентабельность выше 17%;

- достаточность базового капитала (Common Equity Tier 1) >12,5%;

- уровень дивидендных выплат - 50% от чистой прибыли;

- дисциплина в управлении расходами и стоимостью риска;

- рост выручки от нефинансовых сервисов - более 100% ежегодно;

- к концу стратегии доля доходов от нефинансовых сервисов Сбера в чистом операционном доходе Группы составит не менее 5%;

- развитие цифровой платформы Platform V остается ключевой технологической инвестицией и фундаментальной составляющей стратегии, на которой базируются все планы развития финансового и нефинансового бизнеса Сбера;

- создание единого (бесшовного) и максимально персонального пути клиента с помощью объединяющих элементов и предложений;

- развитие продуктов благосостояния, помощь клиентам реализовывать их долгосрочные жизненные цели с помощью инвестиционных продуктов, формируя привычку к накоплениям.

Руководители бизнес-блоков Сбера рассказали о приоритетных направлениях развития бизнеса, кадрового потенциала, финансов, технологий и интегрированной экосистемы Сбера, которая предоставляет финансовые и нефинансовые сервисы более чем 100 млн клиентов. Заключительным мероприятием программы стала сессия вопросов и ответов.