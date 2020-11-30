В Подмосковье определены лучшие региональные операторы по вывозу мусора
22:41 30.11.2020
Губернатору Московской области Андрею Воробьёву на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов представлен рейтинг региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).
«Хочу поблагодарить тех, кто находится в «зеленой зоне». У нас лидеры «Хартия» и «ЭкоЛайн-Воскресенск», - сказал Андрей Воробьёв. - В этом году вы сделали большую работу, она непростая. Будем продолжать деятельность по организации новых контейнерных площадок. На первый план в следующем году у нас выйдет частный жилой сектор, коттеджные и малые поселки».
При составлении рейтинга учитывались обеспечение заключения договоров с юридическими и физическими лицами; заключение договоров на несанкционированные свалки, спил деревьев и смет муниципальных дорог; дефицит контейнерных площадок; соответствие контейнерных площадок стандарту Московской области; наличие схем санитарной очистки. Лучшими по соблюдению всех параметров стали городские округа Балашиха, Богородский, Ивантеевка, Истра, Клин, Королев, Люберцы, Одинцово, Серебряные Пруды и Сергиев-Посад.
«С 2019 года в Московской области строится новая комплексная инфраструктура по обращению с ТКО, - сказал министр ЖКХ Антон Велиховский. - Продолжается строительство контейнерных площадок для организации двухпоточного сбора отходов в синие и серые баки. На сегодняшний день уже более 3 млн подмосковных жителей разделяют отходы у себя дома. По поручению губернатора запущен проект «Мегабак», чтобы жители могли бесплатно утилизировать крупногабаритные отходы. В ближайшее время подобные пункты приема вторсырья появятся во всех городских округах».
С января 2019 года в регионе количество контейнерных площадок увеличилось в 4 раза - с 15,8 тыс. до 62 тыс. Парк специального транспорта вырос почти в 3 раза: было 369, стало 905. Введено 8 современных комплексов по переработке отходов (КПО) общей мощностью 2,5 млн т в год. На действующих КПО открыты музеи, посвященные ответственному обращению с мусором. Для более 1 тыс школьников проведены онлайн-уроки по экологии. Открыто 36 площадок «Мегабак» в 29 муниципалитетах, собрано более 7 тыс куб. м. мусора.
НОВОСТИ
- 22:40 30.11.2020
- Во Франции норму о запрете публикации фотографий с полицейскими отозвали на доработку
- 22:00 30.11.2020
- РФ, Саудовская Аравия и ОАЭ предложили разные механизмы сокращения добычи нефти в 2021 г.
- 21:30 30.11.2020
- Сбер представил Стратегию развития до 2023 года
- 21:20 30.11.2020
- Российский моряк похищен пиратами с судна в Гвинейском заливе - посольство РФ
- 21:15 30.11.2020
- Сбер помог оцифровать подшивки газет времен Великой Отечественной войны
- 20:40 30.11.2020
- СБУ проводит обыски у лидера венгерской общины в Закарпатье
- 20:00 30.11.2020
- Байден выдвинет Джанет Йеллен на пост главы Минфина США
- 19:20 30.11.2020
- Армянская оппозиция перекрыла центральный проспект Еревана, полиция начала задержания
- 18:40 30.11.2020
- Путин внес в Думу проект о расширении запрета для госслужащих на иностранное гражданство
- 18:00 30.11.2020
- Ставки акцизов на табак достигнут максимального уровня к 2024 г. - Минфин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать