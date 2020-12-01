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Кабмин не выполняет обязательства по обеспечению жильем сирот - Кудрин

10:20 01.12.2020 Источник: Газета.Ru

Правительство России в крупных масштабах не исполняет обязательство по обеспечению жильём детей-сирот, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Такое заявление он сделал на заседании Совета при президенте по реализации политики в сфере защиты семьи и детей, трансляция велась на YouTube-канале Совета Федерации.

Он сообщил, что в настоящее время в очереди на получение жилья для детей-сирот стоят 193 тыс. человек. По словам Кудрина, в год предоставляется от 25 тыс. до 28 тыс. квартир, однако «очередь прирастает быстрее».

Кудрин заявил, что на обеспечение сирот жильем ежегодно расходуется порядка 39 млрд рублей, но «чтобы очередь не росла», нужно в два раза больше средств. Для погашения этой очереди необходимо 264 млрд рублей, указал он.

Глава Счетной палаты отметил, что в текущем году государство выделило субсидию на 10 млрд руб., но при этом решать проблему должны и регионы. По его словам, сами субъекты Российской Федерации должны выделять средства на большую часть, однако даже федеральная часть не полностью тратится каждый год. При этом в некоторых регионах строительство социального жилья не ведется, а необходимость в нем существует. Из-за этого дети-сироты могут получить новые квартиры и дома только по решению суда, заявил Кудрин.

Он подчеркнул, что с этим нужно что-то делать.

«Поскольку это социальное обязательство, которое правительство крупномасштабно не исполняет. Это один из самых больших нефинансируемых мандатов. И, видимо, нужно и деньги добавлять, и четче определять правила, по которым дети-сироты могут получать жилье, поскольку действительно 75% всех стоящих на очереди — это так называемое социальное сиротство», — сказал Кудрин.  Газета.Ru

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