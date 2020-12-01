Причиной смерти Ирины Антоновой стал COVID-19
14:12 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирины Антоновой, которая умерла 30 ноября на 99-м году жизни, стала новая коронавирусная инфекция в сочетании с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Пушкинского музея.
"У нее сочетанный диагноз - коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19", - сказали в музее, ссылаясь на заключение врачей. В заключении говорится, что у Антоновой были заболевания сердечно-сосудистой системы.
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