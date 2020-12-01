Додон назвал безответственными заявления Санду в адрес России

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Игорь Додон назвал безответственными заявления избранного главы государства Майи Санду в адрес РФ и отметил, что они окажут негативное влияние на отношения двух стран.

"Безответственные декларации еще не вступившей в должность президента Майи Санду в адрес нашего стратегического партнера России окажут негативное влияние на продолжение стратегического диалога между нашими странами, который удалось наладить в течение последнего года на всех уровнях после падения олигархического режима [Владимира] Плахотнюка", - заявил он во вторник ТАСС.

По словам Додона, вопросы вывода из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ) и утилизации устаревших боеприпасов необходимо решать за столом переговоров, а не через "громогласные заявления, которых было сделано немало". Молдавский лидер напомнил, что в ходе налаженного с Москвой диалога министр обороны России Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации боеприпасов в Приднестровье. "Эту инициативу, которая может активизировать переговоры по приднестровскому урегулированию, я приветствовал в своих выступлениях в ООН и ПАСЕ, заинтересованность участвовать в утилизации выразили США, а также ОБСЕ", - подчеркнул президент.

Комментируя заявления Санду о том, что она не намерена встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, Додон выразил сомнение в том, что такой подход будет способствовать решению проблем граждан Молдавии, проживающих "на обоих берегах Днестра".

В период правления в Молдавии проевропейских партий отношения республики с Россией охладели и были фактически заморожены на уровне парламента и правительства. Бывший премьер-министр Молдавии Павел Филип даже рекомендовал чиновникам не посещать Москву. После парламентских выборов 2019 г. в Молдавии разразился политический кризис, который привел к смене нескольких правительств. Положение спасли дипломаты ЕС, России и США, после вмешательства которых лидер проигравшей выборы Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк спешно бежал из страны. Когда к власти пришел кабинет, сформированный Ионом Кику, который был выдвинут Додоном, ситуация в отношениях Кишинева и Москвы начала меняться. Додон и поддерживающая его Партия социалистов выступают за восстановление отношений с РФ при сохранении взвешенного курса в отношении ЕС.