Средняя сумма ипотечных кредитов в РФ в октябре достигла рекордных 2,75 млн руб. - НБКИ
12:20 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средний размер выданных ипотечных кредитов в РФ в октябре 2020 г. достиг рекордных 2,75 млн руб., что на 12,8% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По сравнению с сентябрем этого года средний размер ипотечного кредита также вырос на 1,1%. Наименьший в 2020 г. показатель в 2,39 млн руб. был зафиксирован бюро в апреле.
"После существенного снижения среднего чека по ипотеке в апреле текущего года в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к "докарантинному" уровню, но и смог превысить его, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. - Во многом рост данного показателя обусловлен снижением ставок как по причине реализации программ господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой Банка России".
В октябре самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (5,78 млн руб.), Московской области (4,48 млн руб.), Санкт- Петербурге (3,43 млн руб.) По сравнению с октябрем прошлого года наивысший рост данного показателя наблюдался в Кировской области (рост на 22,4%), Приморском крае (21,3%), Московской области (19,6%), сокращение - в Самарской (на 1,2%) и Ленинградской областях (1,1%).
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