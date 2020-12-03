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НОВОСТИ

Спутники связи «Гонец-М» и аппарат в интересах Минобороны выведены на расчетную орбиту

09:05 03.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Спутники связи «Гонец-М» и аппарат в интересах российского военного ведомства выведены на расчетную орбиту. Об этом сообщил департамент информации Минобороны. Стартовавшая сегодня ночью с космодрома Плесецк ракета-носитель «Союз» вывела на расчетные орбиты блок космических аппаратов.  Эхо Москвы

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