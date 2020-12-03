Зюганов призвал расследовать деятельность Чубайса

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Зюганов об увольнении Чубайса: по нему скучает тюрьма. В интервью радиостанции «Говорит Москва» лидер КПРФ призвал расследовать деятельность экс-главы «Роснано».

Он заявил, что Анатолий Чубайс не помог разработать никаких новых технологий за время работы на этом посту.

«Лихие 90-е – это продукт Ельцина, Гайдара, Чубайса, которые потом по дешёвке распродала всю собственность. Преступная приватизация, которой руководил Чубайс, должна быть расследована. Те, кто это преступление совершил перед страной, обществом, обязаны понести соответствующее наказание. Надо поставить точку, расследовать это преступление. Уничтожили 75 тысяч предприятий. Сейчас «Бесогон» Михалкова об этом подробно рассказывает, как продавали крупнейшие предприятия по цене двух-трёх иномарок. Что касается нанотехнологий… Скажите, что нового дал Чубайс за эти годы? Установил сумасшедшие оклады своим служащим, заказывал машины по баснословной цене. У вас в кармане, я думаю, не российский телефон, а американский шпион. Назовите мне хоть одно новейшее изделие! По нему скучает тюрьма. Вот, на мой взгляд, главный вывод».

Ранее правительство утвердило директиву для избрания главой «Роснано» Сергея Куликова. Прежде этот пост занимал Анатолий Чубайс. В «Роснано» отказались комментировать «Говорит Москва» перестановки в руководстве.