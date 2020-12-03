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Три четверти россиян поддерживают отмену традиционных новогодних празднований из-за пандемии - опрос

16:32 03.12.2020 Источник: Эхо Москвы

75% россиян, утверждают в фонде «Общественное мнение», поддерживают отмену традиционных новогодних предприятий из-за пандемии. 20% респондентов оценивают эту меру как неправильную. Остальные затруднились с ответом. Традиционные новогодние гуляния уже отменили в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.  Эхо Москвы

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