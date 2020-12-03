В Норвегии считают, что спецслужбы РФ, Китая и других стран интересует норвежский нефтяной сектор
18:43 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии в своем новом отчете изложила версию, согласно которой спецслужбы России и Китая собирают данные о нефтяном секторе королевства. Об этом сообщила в четверг норвежская газета "Дагенс нэрингслив", получившая доступ к документу. Посольство РФ охарактеризовало содержащиеся в нем сведения как "примитивную пропаганду".
"Разведслужбы России, Китая и других стран собирают информацию о норвежском нефтяном секторе", - утверждается в отчете.
В ПСБ считают, что целями иностранных разведок являются как государственные, так и частные компании, технологические сообщества при университетах и исследовательских институтах, норвежские официальные ведомства. По мнению составителей документа, людей, которые работают или как-то связаны с нефтяным сектором, могут попытаться завербовать в качестве источников информации для спецслужб.
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