0
0
129
НОВОСТИ

В Норвегии считают, что спецслужбы РФ, Китая и других стран интересует норвежский нефтяной сектор

18:43 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии в своем новом отчете изложила версию, согласно которой спецслужбы России и Китая собирают данные о нефтяном секторе королевства. Об этом сообщила в четверг норвежская газета "Дагенс нэрингслив", получившая доступ к документу. Посольство РФ охарактеризовало содержащиеся в нем сведения как "примитивную пропаганду".

"Разведслужбы России, Китая и других стран собирают информацию о норвежском нефтяном секторе", - утверждается в отчете.

В ПСБ считают, что целями иностранных разведок являются как государственные, так и частные компании, технологические сообщества при университетах и исследовательских институтах, норвежские официальные ведомства. По мнению составителей документа, людей, которые работают или как-то связаны с нефтяным сектором, могут попытаться завербовать в качестве источников информации для спецслужб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:19 03.12.2020
Депутат МГД Русецкая: Библиотечное направление требует дополнительного финансирования
0
133
17:40 03.12.2020
Парламент Молдавии одобрил вывод спецслужбы из подчинения президенту
0
222
17:27 03.12.2020
Московская область объявила конкурс на премию губернатора для журналистов и блогеров
0
222
17:12 03.12.2020
ЕК предложила наказывать ответственных за дезинформацию и "иностранное вмешательство"
0
205
17:00 03.12.2020
Победу на выборах в Намибии одержал Адольф Гитлер
0
256
16:32 03.12.2020
Три четверти россиян поддерживают отмену традиционных новогодних празднований из-за пандемии - опрос
0
268
16:12 03.12.2020
Рост миграции мешает полноценному оказанию услуг по соцобеспечению россиян - Медведев
0
346
16:00 03.12.2020
Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна и выдвигает Манукяна на пост премьера
0
287
15:32 03.12.2020
Более 11,7 млн россиян имеют инвалидность
0
325
15:30 03.12.2020
Депутат МГД Киселева: Бюджет столицы на 2021 год обеспечивает строительство новых учреждений соцсферы
0
259

Возврат к списку