Китайский модуль "Чанъэ-5" покинул поверхность Луны с грунтом на борту

19:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возвращаемая беспилотная станция КНР "Чанъэ-5" отправилась с поверхности Луны на орбиту естественного спутника Земли. Об этом в четверг сообщила Китайская национальная космическая корпорация (CNSA).

В 23:10 по пекинскому времени (18:10 мск) аппарат "Чанъэ-5" вместе с собранными образцами лунного грунта вышел на запланированную орбиту. По данным ведомства, это был первый в истории случай, когда китайский космический аппарат взлетел с поверхности Луны.

Ранее сообщалось, что станция "Чанъэ-5" завершила работу по сбору реголита - сыпучего грунта в верхнем слое горной породы на поверхности Луны.