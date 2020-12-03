Китайский модуль "Чанъэ-5" покинул поверхность Луны с грунтом на борту
19:54 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возвращаемая беспилотная станция КНР "Чанъэ-5" отправилась с поверхности Луны на орбиту естественного спутника Земли. Об этом в четверг сообщила Китайская национальная космическая корпорация (CNSA).
В 23:10 по пекинскому времени (18:10 мск) аппарат "Чанъэ-5" вместе с собранными образцами лунного грунта вышел на запланированную орбиту. По данным ведомства, это был первый в истории случай, когда китайский космический аппарат взлетел с поверхности Луны.
Ранее сообщалось, что станция "Чанъэ-5" завершила работу по сбору реголита - сыпучего грунта в верхнем слое горной породы на поверхности Луны.
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