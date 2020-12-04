В Италии за сутки умерло рекордное количество пациентов с COVID-19
12:37 04.12.2020 Источник: НГ-Online
Ситуация с ковидом в Италии продолжает оставаться крайне сложной. 993 пациента, заражённых коронавирусом умерли за сутки, что стало абсолютным рекордом с начала пандемии. Как сообщает Министерство здравоохранения Италии, общее количество жертв COVID-19 в государстве выросло до 58 038. Предыдущий антирекорд был поставлен 27 марта, когда от заболеваний, связанных с коронавирусом умерли 969 человек.
Сейчас в изоляции по месту жительства находятся более 724 тыс. человек из 759 тыс. зараженных.
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