В Италии за сутки умерло рекордное количество пациентов с COVID-19

12:37 Источник: НГ-Online

Ситуация с ковидом в Италии продолжает оставаться крайне сложной. 993 пациента, заражённых коронавирусом умерли за сутки, что стало абсолютным рекордом с начала пандемии. Как сообщает Министерство здравоохранения Италии, общее количество жертв COVID-19 в государстве выросло до 58 038. Предыдущий антирекорд был поставлен 27 марта, когда от заболеваний, связанных с коронавирусом умерли 969 человек.

Сейчас в изоляции по месту жительства находятся более 724 тыс. человек из 759 тыс. зараженных.