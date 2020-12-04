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Депутат Мосгордумы Козлов: Покупка апартаментов вместо квартиры несет риски для покупателей

13:34 04.12.2020

Покупка апартаментов может быть более рискованным вариантом для покупателей, чем приобретение квартиры. По словам депутата Московской городской думы Александра Козлова, важно ответственно относиться к приобретению такого вида недвижимости, поскольку подобные проекты сопровождаются урезанным пакетом социальных обязательств со стороны застройщика. В апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию, что приводит к ограничению по использованию сервисов и услуг, которые доступные другим жителям Москвы.

По словам депутата, в нынешнем года количество предложений апартаментов от застройщиков существенно снизилось. «Я связываю эту тенденцию с несколькими факторами. Во-первых, на рынке жилой недвижимости раскручивается ценовое ралли - на оживление продаж положительно повлияло продление программы льготной ипотеки и общее снижение ставок. Во-вторых, растет осведомленность покупателей об особенностях апартаментов как формате жилой недвижимости. Не секрет, что первое, чем апартаменты привлекают потенциальных покупателей - это низкая цена, если сравнивать с квартирами, расположенными в тех же районах. Однако нужно понимать, что низкая цена влечет за собой и «сниженные» условия жизни», - отметил парламентарий.

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