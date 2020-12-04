Журналистов НТВ задержали при съемке у здания производителя турецких боевых беспилотников - источник
17:00 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники турецкой полиции задержали журналистов российского телеканала НТВ недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания "Байкар Савунма". Об этом сообщил в пятницу корр. ТАСС источник в МИД Турции.
"Они были задержаны при съемке в окрестностях компании "Байкар Савунма", - сказал собеседник агентства.
В МИД Турции при этом добавили, что не располагают информацией, в какой полицейский участок были доставлены сотрудники НТВ.
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