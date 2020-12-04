Журналистов НТВ задержали при съемке у здания производителя турецких боевых беспилотников - источник

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники турецкой полиции задержали журналистов российского телеканала НТВ недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания "Байкар Савунма". Об этом сообщил в пятницу корр. ТАСС источник в МИД Турции.

"Они были задержаны при съемке в окрестностях компании "Байкар Савунма", - сказал собеседник агентства.

В МИД Турции при этом добавили, что не располагают информацией, в какой полицейский участок были доставлены сотрудники НТВ.