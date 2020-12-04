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По версии Блумберг ﻿в список находящихся в центре внимания вошли лидеры РФ, США и КНР

22:20 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американское агентство Блумберг опубликовало в пятницу список деятелей, которые, согласно его оценкам, традиционно находятся в центре внимания. В него включены глава российского государства Владимир Путин, действующий американский лидер Дональд Трамп, избранный президент США Джозеф Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, а также ряд других мировых лидеров, политиков и предпринимателей.

 Агентство составило рейтинг 50 человек, "сыгравших решающую роль" в текущем году, который оно назвало "беспрецедентным". В данный перечень, в частности, вошли бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, американская певица Билли Айлиш, председатель Верховного суда США Джон Робертс, южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

Агентство также опубликовало отдельный список лиц, которые не были включены в данный рейтинг, "поскольку это никого не удивит". В указанный перечень вошли деятели, "которые предсказуемо являются наиболее заметными". В нем, помимо Путина, Трампа, Байдена и Си Цзиньпина, значатся и другие мировые лидеры и политики. В их числе канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонару, лидер Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава правительства Великобритании Борис Джонсон и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Кроме того, в список включены глава компании Facebook ("Фейсбук") Марк Цукерберг, основатели корпорации Google ("Гугл") Ларри Пейдж и Сергей Брин, руководитель холдинга Berkshire Hathaway ("Беркшир хэтэуэй") Уоррен Баффет, глава корпорации Apple ("Эппл") Тим Кук, руководитель компаний Tesla ("Тесла") и SpaceX ("Спейс-экс") Илон Маск, глава корпорации Amazon ("Амазон") Джефф Безос и медиамагнат Руперт Мердок.

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