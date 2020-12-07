Акции Сбербанка растут на фоне отчетности Сбербанка за 11 месяцев 2020 года
18:11 07.12.2020
Сбербанк в коронавирусном ноябре продемонстрировал результаты лучше, чем годом ранее. Чистая прибыль по РСБУ в этом месяце составила 78 млрд руб против 74,7 млрд руб за тот же период 2019 года, рентабельность его капитала за месяц составила более 20%, а рентабельность активов – 2,9% в годовом выражении, следует из данных, опубликованных компанией. «В ноябре Сбер сохранил высокую рентабельность капитала на уровне 20,2%, несмотря на общее замедление потребительской активности, – отмечает финансовый директор Сбербанка Александра Бурико. – Ежегодная акция Сбера «Зелёный день» привлекла более 7 млн клиентов и поддержала положительную динамику розничного кредитного портфеля и комиссионных доходов. При этом рост расходов оставался на низком уровне, составив всего 3% г/г. Важнейшим событием ноября стала презентация новой Стратегии Сбера до 2023 года, в рамках которой мы рассказали об амбициозных целях по построению интегрированной экосистемы, включающей финансовые и нефинансовые продукты и сервисы».
При этом розничный портфель банка вырос на 2,1%. За ноябрь было выдано более 468 млрд руб. кредитов, из них более половины – ипотека. Кредитный портфель юридических лиц вырос на 0,8% без учета валютной переоценки. Даже несмотря на сложную экономическую ситуацию, как отмечают в Сбербанке, положительная динамика портфеля сохраняется с середины 2020 года.
Кроме того, в ноябре средства клиентов выросли на 1,0% без учета валютной переоценки.
Объем средств физлиц в Сбербанке за 11 месяцев вырос на 9,1%, юрлиц – на 18,2%. А вот чистый процентный доход вырос на 14,3% относительно 11 месяцев 2019 года и составил 1 311 млрд руб. Рост чистого процентного дохода в ноябре превысил 15% г/г благодаря высоким темпам кредитования и понижению регулятором ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов. Одновременно с этим, эффект от снижения стоимости фондирования становится менее значимым при продолжающейся переоценке кредитного портфеля. Также по итогам истекшего периода 2020 года отношение расходов к доходам улучшилось и составило 28,1% против 32,0% годом ранее.
На фоне информации, опубликованной сегодня в отчетности, обыкновенные акции Сбербанка продолжили свой рост и на 16.30 достигли цены 274,99 руб.
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