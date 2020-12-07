Сберегательное поведение россиян изменилось, отмечает Сбер

19:52

Сбербанк в 2020 году увеличил свою долю на рынке средств физических лиц.В ноябре общий объем средств физических лиц в рублях на счетах в Сбербанке (включая средства на счетах эскроу) увеличился на 0,4%.Представители банка отмечают, что удовлетворены как динамикой объема, так и структурой средств на счетах физлиц. Рост вложений на конец ноября на брокерских счетах составил 37%, на индивидуальных инвестиционных счетах — 75%.

При этом, по данным банка, на рынке сформировалось несколько длинных трендов, которые влияют на динамику и структуру остатков по счетам и вкладам физических лиц в банках. Во-первых, увеличивается доля средств до востребования в общей сумме финансов клиентов, что может быть вызвано растущим объемом предложений банков с начислением процентов на остаток по счетам до востребования. В ноябре Сбербанк также запустил накопительный счет, который позволяет получать доход по средствам до востребования и этот продукт пользуется успехом у клиентов банка. С учетом тренда падения ставок по вкладам, клиенты все чаще отдают предпочтение гибким продуктам с возможностью пополнений и снятий, отмечают в компании. В результате средства клиентов со вкладов перетекают на текущие счета и эта тенденция наблюдается как в Сбербанке, так и на рынке в целом.

Во-вторых, фактором, обусловившим динамику объема срочных вкладов в ноябре, является выпуск Сбербанком биржевых облигаций в объеме примерно 20 млрд рублей. Значительная их часть была приобретена клиентами компании в рамках роста их интереса к работе на фондовом рынке, что в свою очередь тоже является формирующимся долгосрочным трендом.

Кроме того, активизация на рынке строительства жилья по новой схеме финансирования с использованием эскроу-счетов и рост объемов ипотеки привели к формированию значительных остатков на эскроу-счетах. Устойчивый рост остатков на счетах эскроу происходит не только в Сбербанке, но и по всей банковской системе. Эти средства, как полагают в компании, несмотря на тип «до востребования», будут демонстрировать устойчивую динамику в будущем, так как это соответствует реализуемой в стране программе жилищного строительства и ипотечного кредитования. Поскольку Сбербанк является крупнейшим кредитором по ипотеке в стране, новый механизм финансирования обеспечит значительный рост рынка в ближайшие годы.