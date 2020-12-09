Сбер получил награду за проект «Бессмертный полк онлайн»

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Сбер удостоен награды Национальной премии «Победа» в номинации «Корпоративное участие» за реализацию онлайн-шествия «Бессмертный полк онлайн» весной этого года. Награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках Всероссийского патриотического форума.

Акция «Бессмертный полк онлайн» в 2020 году была оперативно инициирована из-за отмены массовых мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией. Сбером было разработано и в кратчайшие сроки создано технологическое решение, позволившее офлайн мероприятие перевести в онлайн, и несмотря ни на что объединить людей и почтить память героев в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Сбер взял на себя всю технологическую часть по подготовке и проведению шествия онлайн. Была разработана технология автоматической генерации видео из фото и метаданных, благодаря которой миллионы уникальных кадров последовательно соединялись в 480 часов видеопотока на облачной платформе SberCloud – это позволило за секунды генерировать минуты видеопотока.

«От идеи до финального результата прошло около 30 дней, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Этот проект, как и многие, посвященные победе в Великой Отечественной войне, стал важным событием, объединившим людей по всему миру. Сначала он объединил нашу команду, которая работала над созданием платформы, организацией трансляции и всего онлайн-мероприятия в такие сжатые сроки. Затем он объединил всю страну. За 20 дней трансляцию посмотрели 25 млн граждан, мы почтили память 3 млн героев – это главный итог «Бессмертного полка онлайн»

Для трансляции было использовано одновременно несколько каналов: онлайн-кинотеатр Okko; специальный сайт 2020.polkrf.ru; социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также раздавался стрим на другие медиаплощадки, были созданы специальные форматы для федеральных телеканалов, медиафасадов, городских билбордов и транспорта. Даже Останкинская башня транслировала онлайн-шествие 9 мая.

Чтобы принять участие в шествии, можно было воспользоваться проектом Сбера – «Банк памяти». Все пользователи, загрузившие профили своих героев в «Банк памяти», автоматически смогли принять участие и в онлайн-шествии «Бессмертный полк».

Всероссийский патриотический форум проходит с 9 по 11 декабря в Музее Победы в Москве и является коммуникативной площадкой, призванной объединить усилия и ресурсы участников системы патриотического воспитания для достижения целей и показателей нового федерального проекта, а также разработки новой механики взаимодействия. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр» и исполнительная дирекция Года памяти и славы.