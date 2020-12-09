В США умерли шесть участников испытаний вакцины от covid-19 - СМИ

16:12

Во время испытания вакцины от коронавируса, разработанной совместно американской Pfizer и немецкой BioNTech, умерли шесть человек, передает ОТР.

Как сообщили власти США, среди погибших четверо получили плацебо и только двое препарат. У одного добровольца, которому ввели вакцину, были атеросклероз и ожирение, он умер через три дня после введения первой дозы. У второго участника через 60 дней после прививки произошла остановка сердца.