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НОВОСТИ

В США умерли шесть участников испытаний вакцины от covid-19 - СМИ

16:12 09.12.2020

Во время испытания вакцины от коронавируса, разработанной совместно американской Pfizer и немецкой BioNTech, умерли шесть человек, передает ОТР.

Как сообщили власти США, среди погибших четверо получили плацебо и только двое препарат. У одного добровольца, которому ввели вакцину, были атеросклероз и ожирение, он умер через три дня после введения первой дозы. У второго участника через 60 дней после прививки произошла остановка сердца.

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