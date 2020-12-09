В США умерли шесть участников испытаний вакцины от covid-19 - СМИ
16:12 09.12.2020
Во время испытания вакцины от коронавируса, разработанной совместно американской Pfizer и немецкой BioNTech, умерли шесть человек, передает ОТР.
Как сообщили власти США, среди погибших четверо получили плацебо и только двое препарат. У одного добровольца, которому ввели вакцину, были атеросклероз и ожирение, он умер через три дня после введения первой дозы. У второго участника через 60 дней после прививки произошла остановка сердца.
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