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НОВОСТИ

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года отменен

22:00 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Подобное решение принято в связи с пандемией коронавируса.

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