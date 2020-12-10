Чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года отменен
22:00 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба ISU.
Подобное решение принято в связи с пандемией коронавируса.
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