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Общая смертность в Санкт-Петербурге в 2020 году выросла более чем на 15%

20:30 12.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показатель общей смертности в период с января по октябрь 2020 года в Санкт- Петербурге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15,3%. При этом новая коронавирусная инфекция вытеснила ряд основных причин смертности и заняла одну из главных позиций, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Увеличение общей смертности в Санкт-Петербурге за январь - октябрь 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года составило 15,3 процента. За январь - октябрь 2020 года наблюдается распределение умерших в следующем виде: два самых крупных класса - болезни системы кровообращения и новообразования. При этом третья по величине доля, по оперативным данным комитета по здравоохранению, приходится на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, вытесняя класс травм, отравлений", - рассказали в комитете.

В комитете также добавили, что по росту показателей общей смертности Санкт-Петербург занял 10-е место среди других регионов России наряду с Липецкой областью. В Москве этот показатель выше, чем в Санкт-Петербурге - 16,7%.

Как рассказали в пресс-службе, по сравнению с сентябрем, в октябре этого года прирост показателя общей смертности в Петербурге составил 0,8%. "Однако следует отметить, что по сравнению с Москвой интенсивность прироста ниже в 2,3 раза, а по сравнению с Российской Федерацией - в 2,9 раза. При этом само значение показателя общей смертности на 5,9% ниже как общероссийского, так и показателя по СЗФО", - отметили в комитете.

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