К новым кибератакам на ведомства США могут быть причастны хакеры, связанные с РФ - WP

10:05 Источник: Эхо Москвы

К новым кибератакам на ведомства США, как пишет The Washington Post, могут быть причастны связанные с Россией хакеры. Издание утверждает, что речь идет о группировке, известной как APT29 или Cozy Bear. Ее связывают со Службой внешней разведки России. Ранее агентство Reuters сообщило о том, что атаке подверглись американское министерство финансов и Национальное управление телекоммуникаций и информации. Какая именно информация могла попасть к хакерам, не уточняется. В то же время источники агентства говорят, что из-за случившегося в субботу Совет национальной безопасности США провел экстренное заседание. В министерстве торговли, которому подчиняется одна из пострадавших структур, подтвердили, что расследованием взлома занимается ФБР. Эхо Москвы