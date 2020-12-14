К новым кибератакам на ведомства США могут быть причастны хакеры, связанные с РФ - WP
10:05 14.12.2020 Источник: Эхо Москвы
К новым кибератакам на ведомства США, как пишет The Washington Post, могут быть причастны связанные с Россией хакеры. Издание утверждает, что речь идет о группировке, известной как APT29 или Cozy Bear. Ее связывают со Службой внешней разведки России. Ранее агентство Reuters сообщило о том, что атаке подверглись американское министерство финансов и Национальное управление телекоммуникаций и информации. Какая именно информация могла попасть к хакерам, не уточняется. В то же время источники агентства говорят, что из-за случившегося в субботу Совет национальной безопасности США провел экстренное заседание. В министерстве торговли, которому подчиняется одна из пострадавших структур, подтвердили, что расследованием взлома занимается ФБР. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:32 14.12.2020
- Около 1,8 млрд человек по всему миру подвержены повышенному риску заражения коронавирусом - ВОЗ
- 10:20 14.12.2020
- "На самом деле они ничего не могут сделать" - Тихановская о влиянии Европы на ситуацию в Белоруссии
- 10:00 14.12.2020
- В РФ вступили в силу новые правила оформления больничных
- 09:32 14.12.2020
- Многие населенные пункты в Крыму с сегодняшнего дня переходят на почасовой график подачи воды
- 09:20 14.12.2020
- США могут закрыть генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке - СМИ
- 09:05 14.12.2020
- Умер автор шпионских романов Джон Ле Карре
- 09:00 14.12.2020
- Выборщики в США назовут сегодня победителя президентской гонки
- 20:20 13.12.2020
- В Кировской области в ДТП с участием автобуса пострадали шесть человек
- 20:10 13.12.2020
- Распределению вакцины в США может помешать передача дел Трампом Байдену - Билл Гейтс
- 19:20 13.12.2020
- В Марселе около 500 человек приняли участие в подпольной вечеринке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать