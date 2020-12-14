Большинство россиян не откажется от празднования Нового года из-за пандемии - опрос

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 84% россиян планируют лично поздравить родных и друзей с наступающим 2021 годом, и лишь каждый десятый сделает это после того, как в стране нормализуется эпидемическая обстановка. Об этом говорится в исследовании Rambler Group.

Согласно опросу, проведенному с 3 по 14 декабря на портале "Рамблер" среди 23 тыс. пользователей, встречать новогоднюю ночь дома в кругу семьи планируют 77% респондентов. 10% россиян собираются поехать в гости или на дачу, 7% проведут новогодние праздники за границей и лишь 3% - в путешествиях по стране. Несмотря на ограничения работы развлекательных заведений, 2% респондентов планируют праздновать в ночных клубах и ресторанах, а после их закрытия, в 23:00, пойдут гулять.

Треть респондентов (33%) уже купили подарки на Новый год, остальные только собираются отправиться за покупками: 39% предпочли посетить торговые центры, 29% выбрали онлайн- шопинг. Почти половина (43%) опрошенных планируют потратить на подарки до 5 тыс. рублей, 34% - от 10 тыс. до 50 тыс. Более 100 тыс. рублей готовы оставить в магазинах перед праздниками лишь 10% россиян. Столько же решили сэкономить и сделать сувениры своими руками.

"Среди конкретных товаров, претендующих стать новогодним сюрпризом, лидирует бытовая техника, гаджеты и смартфоны - 25%. Второе место поровну поделили книги и игрушки - по 11%, на третьем оказались косметика и парфюмерия (10%). При этом 40% россиян больше всего хотят принять в дар автомобиль. На бытовую технику и гаджеты согласны 32% опрошенных, 10% обрадуются книге, одежде и аксессуарам - 6%, украшениям - 5%", - отмечается в исследовании.

Меньшей популярностью в качестве подарков пользуются "умные" колонки: их готовы презентовать всего 3% опрошенных, а получить в качестве новогоднего подарка - 2%.