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НОВОСТИ

Годовое собрание акционеров Сбера пройдет в один день с мероприятием Клуба акционеров банка

12:25 23.06.2026

Годовое заседание Общего собрания акционеров (ГОСА) Сбера по итогам 2025 года состоится 30 июня 2026 года в дистанционном формате. На заседании акционерам предстоит рассмотреть итоги 2025 года, принять решение о выплате рекордных для банка дивидендов – 850,2 млрд руб., утвердить годовой отчет банка, избрать новый состав Наблюдательного совета, утвердить аудитора банка, а также принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В рамках ГОСА состоится интервью Германа Грефа Элине Тихоновой и Марианне Максимовской, в ходе которого он в прямом эфире ответит на вопросы акционеров. Прямая трансляция собрания начнется в 10:00 (мск) на сайте мероприятия.

По завершению ГОСА начнется специальная встреча Клуба акционеров Сбера, подключиться к которой можно онлайн. Эксперты рынка совместно с приглашенными на встречу клуба руководителями банка обсудят в прямом эфире будущее инвестиций, а также новые возможности для участников клуба.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Управление благосостоянием» Руслан Вестеровский расскажет о будущем СберИнвестиций.

Приглашенный на заседание клуба президент Всемирной ассоциации китайской научной фантастики, соавтор бестселлера «ИИ-2041. Десять образов нашего будущего» Чэнь Цюфань выступит с докладом на тему «От ИИ-2041 к инвестированию-2041: тренды, переломные моменты и следующие 15 лет». Он добавит в обсуждение глубокую футуристическую экспертизу, соединив обсуждение инженерных проблем с вопросами этики, культуры и влияния технологий на жизнь человека.

В ходе заседания пройдет пленарная дискуссия о роли частного инвестора в России с участием авторитетных экспертов: декана, профессора экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Аузана, председателя Наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова, руководителя центра макроэкономических исследований Сбербанка Александра Исакова. Это сделает дискуссию особенно ценной для формирования комплексного видения будущего.

Начало прямой трансляции встречи Клуба акционеров Сбера запланировано на 12:20 (мск) 30 июня, также на сайте мероприятия.

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