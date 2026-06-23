Постоянная военная база США обойдется Польше в $3,2 млрд
12:00 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможное строительство постоянной военной базы США на польской территории обойдется Польше примерно в 12 млрд злотых (около $3,2 млрд). Об этом сообщает интернет-портал Wirtualna Polska, ссылаясь на собственные источники в польском правительстве.
По этим данным, постоянную базу США начнут строить с нуля либо в районе Познани, либо неподалеку от Вроцлава. Выбор этих мест обусловлен наличием там крупных аэродромов, указывает портал.
Планируется, что одновременно с американскими военнослужащими в Польшу прибудут и члены их семей, поэтому база должна быть снабжена всей необходимой инфраструктурой для пребывания на ее территории примерно 25 тыс. человек, из которых американский военный персонал составит от 11 до 15 тыс.
В настоящее время в Польше в основном на ротационной основе пребывают около 10 тыс. американских военнослужащих.
3 июня глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш передал военному министру США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.
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