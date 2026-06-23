В Грузии не должно остаться ни одного нелегального мигранта — премьер
13:00 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 20 тыс. нелегальных мигрантов находятся на сегодняшний день в Грузии, а целью правительства является, чтобы в республике не осталось ни одного нелегала. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«По грубым подсчетам, по состоянию на сегодняшний день в Грузии проживают примерно 20 тыс. нелегальных мигрантов. Нашей целью является то, чтобы ни одного нелегального мигранта не было в Грузии, соответственно, работа в этом направлении активно продолжается», — сказал Кобахидзе.
Он отметил, что благодаря законодательным изменениям, за год с небольшим из Грузии депортировали столько мигрантов, сколько не выдворяли за 10 лет.
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