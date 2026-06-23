Иран требует вывода войск Израиля с территории Ливана
12:05 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана в рамках реализации американо-иранского меморандума о взаимопонимании требуют от Израиля прекратить атаки против Ливана и вывести войска с ливанской территории. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН в Женеве Али Бахрейни.
«Прежде всего, что касается Ливана, мы четко указали всем участникам меморандума о взаимопонимании, что необходимо, чтобы война против ливанского народа была прекращена, — сказал он на брифинге в Женеве. — Поэтому не должно быть никаких атак против Ливана, а израильские войска должны быть выведены с территории Ливана».
По его словам, переговоры между сторонами 21 июня в Швейцарии велись до полуночи. Дипломат добавил, что сторонам удалось достигнуть «хорошего прогресса» в дискуссиях.
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