0
0
181
НОВОСТИ

Иран требует вывода войск Израиля с территории Ливана

12:05 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана в рамках реализации американо-иранского меморандума о взаимопонимании требуют от Израиля прекратить атаки против Ливана и вывести войска с ливанской территории. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН в Женеве Али Бахрейни.

«Прежде всего, что касается Ливана, мы четко указали всем участникам меморандума о взаимопонимании, что необходимо, чтобы война против ливанского народа была прекращена, — сказал он на брифинге в Женеве. — Поэтому не должно быть никаких атак против Ливана, а израильские войска должны быть выведены с территории Ливана».

По его словам, переговоры между сторонами 21 июня в Швейцарии велись до полуночи. Дипломат добавил, что сторонам удалось достигнуть «хорошего прогресса» в дискуссиях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 23.06.2026
Военные расходы НАТО через 5 лет могут достичь 65% от общемировых — Грушко
0
13
13:12 23.06.2026
Генсек СНГ назвал блефом угрозы Зеленского в адрес Белоруссии
0
80
13:00 23.06.2026
В Грузии не должно остаться ни одного нелегального мигранта — премьер
0
92
12:32 23.06.2026
Иран подтвердил открытие Ормузского пролива для коммерческих судов — постпред при ООН
0
169
12:25 23.06.2026
Годовое собрание акционеров Сбера пройдет в один день с мероприятием Клуба акционеров банка
0
159
12:20 23.06.2026
На Украине хотят запретить голосовать всем гражданам, находящимся в РФ и Белоруссии
0
182
12:00 23.06.2026
Постоянная военная база США обойдется Польше в $3,2 млрд
0
180
11:32 23.06.2026
Безопасность стран БРИКС находится под угрозой — Шойгу
0
242
11:20 23.06.2026
РФ не устраивают «правила» Запада, скрывающие неоколониальные амбиции — Путин
0
244
11:08 23.06.2026
ЦУМ установит платежные терминалы Сбера с искусственным интеллектом
0
231

Возврат к списку