Иран подтвердил открытие Ормузского пролива для коммерческих судов — постпред при ООН
12:32 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ормузский пролив открыт для прохода коммерческих судов и международного судоходства. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН в Женеве Али Бахрейни.
«Ормузский пролив, конечно же, полностью открыт для коммерческого использования, и это происходит без взимания каких-либо сборов», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос на брифинге в Женеве.
НОВОСТИ
- 13:32 23.06.2026
- Военные расходы НАТО через 5 лет могут достичь 65% от общемировых — Грушко
- 13:12 23.06.2026
- Генсек СНГ назвал блефом угрозы Зеленского в адрес Белоруссии
- 13:00 23.06.2026
- В Грузии не должно остаться ни одного нелегального мигранта — премьер
- 12:25 23.06.2026
- Годовое собрание акционеров Сбера пройдет в один день с мероприятием Клуба акционеров банка
- 12:20 23.06.2026
- На Украине хотят запретить голосовать всем гражданам, находящимся в РФ и Белоруссии
- 12:05 23.06.2026
- Иран требует вывода войск Израиля с территории Ливана
- 12:00 23.06.2026
- Постоянная военная база США обойдется Польше в $3,2 млрд
- 11:32 23.06.2026
- Безопасность стран БРИКС находится под угрозой — Шойгу
- 11:20 23.06.2026
- РФ не устраивают «правила» Запада, скрывающие неоколониальные амбиции — Путин
- 11:08 23.06.2026
- ЦУМ установит платежные терминалы Сбера с искусственным интеллектом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать