Иран подтвердил открытие Ормузского пролива для коммерческих судов — постпред при ООН

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ормузский пролив открыт для прохода коммерческих судов и международного судоходства. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН в Женеве Али Бахрейни.

«Ормузский пролив, конечно же, полностью открыт для коммерческого использования, и это происходит без взимания каких-либо сборов», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос на брифинге в Женеве.