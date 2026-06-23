Генсек СНГ назвал блефом угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил ТАСС, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии не являются чем-то серьезным, «это просто блеф».

«Это очередная выходка украинского лидера. Он много говорит об этом и не только в отношении Белоруссии, к сожалению. Его неадекватное поведение в отношениях с Польшей сейчас поражает, честно говоря. Я не думаю, что здесь что-то серьезное, это просто блеф», — сказал Лебедев на полях XII Международного форума «Примаковские чтения».