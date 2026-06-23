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Международная ситуация далека от стабильной — Путин

14:00 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная ситуация сегодня далека от стабильной: продолжается вооруженное противостояние на Ближнем Востоке, серьезно повысился конфликтный потенциал в Евразии. На это указал президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

«Уважаемые друзья, вам предстоит приступить к службе, возглавить воинские подразделения, части и соединения в непростое время. Современная международная ситуация далека от стабильной. Не прекращается вооруженное противостояние на Ближнем Востоке, серьезно повысился конфликтный потенциал в целом ряде регионов мира, в том числе на пространстве Евразии», — отметил Путин.

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