Военные расходы НАТО через 5 лет могут достичь 65% от общемировых — Грушко
13:32 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общая сумма военных расходов стран — участниц Североатлантического альянса через 5-7 лет может достичь 65% от общемировых трат на оборону. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
«Если будут выполнены нормативы НАТО, а это 5% ВВП на военные нужды, то на горизонте 5-7 лет сумма военных расходов стран — членов альянса будет составлять 65% от общемировой, — подчеркнул он. — То есть на 32 страны мира приходится 65%».
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