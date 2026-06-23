0
0
0
НОВОСТИ

Военные расходы НАТО через 5 лет могут достичь 65% от общемировых — Грушко

13:32 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая сумма военных расходов стран — участниц Североатлантического альянса через 5-7 лет может достичь 65% от общемировых трат на оборону. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Если будут выполнены нормативы НАТО, а это 5% ВВП на военные нужды, то на горизонте 5-7 лет сумма военных расходов стран — членов альянса будет составлять 65% от общемировой, — подчеркнул он. — То есть на 32 страны мира приходится 65%».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:12 23.06.2026
Генсек СНГ назвал блефом угрозы Зеленского в адрес Белоруссии
0
92
13:00 23.06.2026
В Грузии не должно остаться ни одного нелегального мигранта — премьер
0
100
12:32 23.06.2026
Иран подтвердил открытие Ормузского пролива для коммерческих судов — постпред при ООН
0
179
12:25 23.06.2026
Годовое собрание акционеров Сбера пройдет в один день с мероприятием Клуба акционеров банка
0
169
12:20 23.06.2026
На Украине хотят запретить голосовать всем гражданам, находящимся в РФ и Белоруссии
0
190
12:05 23.06.2026
Иран требует вывода войск Израиля с территории Ливана
0
194
12:00 23.06.2026
Постоянная военная база США обойдется Польше в $3,2 млрд
0
187
11:32 23.06.2026
Безопасность стран БРИКС находится под угрозой — Шойгу
0
250
11:20 23.06.2026
РФ не устраивают «правила» Запада, скрывающие неоколониальные амбиции — Путин
0
250
11:08 23.06.2026
ЦУМ установит платежные терминалы Сбера с искусственным интеллектом
0
236

Возврат к списку