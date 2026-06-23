Военные расходы НАТО через 5 лет могут достичь 65% от общемировых — Грушко

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая сумма военных расходов стран — участниц Североатлантического альянса через 5-7 лет может достичь 65% от общемировых трат на оборону. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Если будут выполнены нормативы НАТО, а это 5% ВВП на военные нужды, то на горизонте 5-7 лет сумма военных расходов стран — членов альянса будет составлять 65% от общемировой, — подчеркнул он. — То есть на 32 страны мира приходится 65%».