На Украине хотят запретить голосовать всем гражданам, находящимся в РФ и Белоруссии
12:20 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Украины хотят запретить голосовать на выборах всем гражданам страны, которые находятся в России и Белоруссии. Об этом сообщил государственный секретарь МИД Украины Александр Карасевич.
«Во время работы рабочей подгруппы звучали разные мнения. Мы, как вариант, например, предложили не предоставлять возможность голосовать всем гражданам, которые находятся либо на территории России, либо на территории Республики Беларусь», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».
При этом Карасевич считает, что украинцы в таком случае должны отдать голоса, находясь на территории Украины. «Пусть они приедут на Украину и проголосуют. Или ЦИК сможет там, недалеко от границы, организовать ad hoc избирательные участки», — добавил госсекретарь дипведомства.
Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения.
19 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин на «Итогах года» заявил, что 5-10 млн украинцев, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.
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