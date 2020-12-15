Клинтон призвала упразднить коллегию выборщиков
10:00 15.12.2020 Источник: Газета.Ru
Экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон призвала упразднить коллегию выборщиков, которая выбирает главу государства. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
В стране необходимо отменить коллегию выборщиков и избирать президентом победителя всенародного голосования, как и для любой другой должности, заявила Клинтон.
«Однако пока она существует, я с гордостью отдала свой голос в Нью-Йорке за Джо Байдена и Камалу Харрис», — добавила политик
Клинтон входила в число 29 выборщиков от Нью-Йорка.
3 ноября американцы проголосовали за нового президента США. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.
В соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США, 14 декабря в стране голосуют выборщики. Итоги голосования выборщиков 6 января утвердит конгресс США.
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комментарии(1)
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Виктор 10:44 15.12.2020
Ликуй,Америка,грабившая магазины с лозунгом "Black lives matter!" и заставлявшая не таких каяться за несовершённые грехи и целовать грязные ноги разошедшимся подонкам! - Ну а маразматик у власти в борьбе с буйным Трампом способны разнести страну в клочья.Бог им в помощь!
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