Цифровой рубль Центробанка опасен ростом ставок по кредитам, уверены в Сбербанке
15:25 15.12.2020
Предлагаемые Центробанком РФ модели внедрения в РФ цифрового рубля создают риск оттока значительного объема ликвидности из банков, полагают в Сбербанке. По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, это может привести к росту ставок по кредитам. Согласно оценкам компании, отток ликвидности в цифровые рубли в течение трех лет может составить 2-4 трлн руб., а это чревато ростом кредитных ставок на 0,5 п.п.
Напомним, в октябре Центробанк представил концепцию цифрового рубля в форме уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке. Предполагается, что передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька в другой. Цифровой рубль предлагается сделать полноценным платежным средством наравне с обычным рублем и в этом случае его сможет широко использовать население, бизнес и государство в платежной сфере. Это обеспечит простоту расчетов, их скорость, низкие издержки и высокую надежность.
Хотя крупные участники финансового рынка поддержали концепцию, Сбербанк предложил расширить свойства цифровой валюты на все безналичные деньги, предложив, по сути, альтернативную модель, предполагающую приобретение безналичными рублями дополнительных атрибутов. По мнению представителей компании, платежная система получит больше преимуществ от эволюции безналичного рубля, нежели от создания дополнительной цифровой валюты, а открытие кошельков с цифровыми рублями только самим Центробанком станет движением к "одноуровневой" банковской системе.
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