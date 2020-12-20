Данные университета Джонса Хопкинса о заражении коронавирусом в мире на 20 декабря
09:30 20.12.2020 Источник: Интерфакс
Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 мск воскресенья 76 млн 289 тыс. 42 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 685 тыс. 185, выздоровели более 52 млн.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 17 млн 655 тыс. 588 инфицированных COVID-19, зафиксировано 316 тыс. 159 летальных исходов, излечились более 10 млн.
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