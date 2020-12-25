В столице объявили победителей конкурса "Доброволец Москвы — 2020"

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2020 год стал крайне важным для развития добровольческого движения Москвы. Несмотря на пандемию, волонтерский актив столицы увеличился и составляет теперь боле 100 тыс. человек. По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, на конкурс «Доброволец Москвы» было заявлено около 7500 волонтеров. «Сегодня мы поздравляем победителей и призеров. И отдельно хочется поблагодарить каждого из вас, каждого волонтера Москвы», — отметила заммэра. Из-за коронавируса лауреатов впервые за шесть лет награждали в онлайн-формате.

Как сообщила Сергунина, лидером по числу конкурсантов стала номинация «Добрая команда. Вуз», в которой участвовали 2025 горожан. Наиболее представительной по количеству поданных заявок (470) была оказалась номинация «Я волонтер», в которой победила врач общей практики Анастасия Брайловская. На ее счету более 2300 часов добровольческой деятельности, поскольку с 2019 года она координирует направление санитарно-профилактического просвещения всероссийского движения «Волонтеры-медики». Кроме того 20 индивидуальных участников и волонтерских коллективов заняли призовые места, еще 81 человек был отмечен в рамках специальной номинации «Спасибо». Лауреаты премии получат поддержку города в ходе выполнения своих проектов.