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Из-за пандемии COVID-19 туризм в Италии рухнул почти на 70%

17:30 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число иностранных туристов, посетивших Италию, за первые девять месяцев 2020 года упало на 68,6% из-за пандемии. Такие данные распространил во вторник итальянский Национальный институт статистики.

Число гостей, приехавших на Апеннины летом этого года, составило 40% от показателя 2019 года. В частности, отмечается, что большая часть туристов (47,4%), посетивших Италию в летние месяцы, - граждане Германии. За ними следуют путешественники из Швейцарии и Лихтенштейна (8,6%), Нидерландов (8,0%), Австрии (6,8%) и Франции (5,6%).

При этом, как указывается в документе, введенные на фоне пандемии ограничения на передвижение по территории, коммерческую деятельность и работу ресторанов "оказывают сильное негативное воздействие на туристические потоки в последнем квартале года".

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