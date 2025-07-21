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НОВОСТИ

Запад хочет зачистить правительство Сербии от поддерживающих РФ политиков — источник

11:32 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия и Великобритания оказывают давление на Сербию с целью зачистить сербское правительство от политиков, которые выступают за развитие отношений с Россией. Об этом сообщил сербский источник ТАСС.

«В последнее время Запад оказывает давление, чтобы Милош Анджич как политик, который выступает за хорошие и близкие отношения с Россией, был смещен с должностей руководителя аппарата сербского премьер-министра и советника по нацбезопасности», — отметил собеседник агентства.

«Давление оказывается напрямую посольствами Германии и Британии, а также рядом политиков, близких Александру Соросу», — указал источник.

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