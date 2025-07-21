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НОВОСТИ

ВСУ перебросили на границу с Днепропетровской областью взвод латиноамериканских наемников

10:20 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска перебросили в село Александроград ДНР взвод латиноамериканских наемников, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В Александроград противник перебросил взвод латиноамериканских наемников», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на этом участке фронта ВСУ пытаются усилить оборону.

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