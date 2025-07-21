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Хуситы разрушили притязания европейских стран на военно-морское господство в Красном море - The Economist

10:00 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские хуситы разрушили притязания европейских стран на военно-морское господство в Красном море. Как сообщил британский журнал The Economist, недавние атаки движения «Ансар Аллах» показали слабость Евросоюза.

Миссия ЕС Aspides в Красном море была запущена 19 февраля 2024 года для защиты коммерческих судов «от ракетных нападений и обеспечения свободы судоходства». По данным издания, с октября 2023 года транзит судов в регионе упал на 60%. Отмечается, что ЕС, в частности, не смог обеспечить безопасность сухогрузам Magic Seas и Eternity C, которые затонули в начале июля в результате атак хуситов.

В качестве одной из основных причин неудачи миссии Aspides журнал назвал нехватку кораблей, которые стоят на вооружении европейских стран. Другим фактором провала, согласно The Economist, стало низкое финансирование программ по модернизации европейских ВМС. Издание добавило, что на исправление ситуации могут уйти годы или даже десятилетия.

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