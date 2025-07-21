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Большинство американцев считают, что Трамп зациклился на пошлинах, забыв о росте цен

11:05 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство американцев полагают, что президент США Дональд Трамп уделяет чрезмерное внимание введению новых импортных пошлин, забыв о борьбе с ростом цен в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телекомпанией CBS и институтом изучения общественного мнения YouGov.

По данным исследования, 61% респондентов считают, что Трамп слишком сильно сосредоточен на введении пошлин, а 70% полагают, что президент недостаточно внимания уделяет политике снижения цен. Всего 5% опрошенных убеждены, что глава вашингтонской администрации мог бы уделить пошлинам еще больше внимания, а 6% считают, что он делает достаточно для борьбы с ростом цен. При этом 33% участников опроса выразили удовлетворение тарифной политикой нынешней администрации, а 24% — ценовой.

60% участников опроса заявили, что не поддерживают введение Вашингтоном новых пошлин, 40% высказались в пользу этого шага. 64% американцев, в свою очередь, недовольны тем, как администрация Трампа борется с инфляцией, — этот показатель вырос с 61% в июне и 54% в мае.

Кроме того, те же 60% респондентов не одобряют принятие законопроекта о госрасходах, предусматривающего снижение налогов и повышение потолка госдолга, который был подписан Трампом в начале июля. 47% опрошенных считают, что новый закон окажет негативное влияние на их семьи. Большинство убеждены, что законопроект навредит бедным американцам и среднему классу и будет выгоден богатым. Разработанный по инициативе вашингтонской администрации документ, который Трамп называет «единым, большим, красивым законопроектом», предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде сфер. При этом он предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»). Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, также предусмотрено увеличение расходов в этой области.

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