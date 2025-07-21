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Ряд стран ЕС выступает против борьбы с США за технологический суверенитет сообщества — FT

11:00 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые страны Евросоюза выступают против технологического суверенитета от американских компаний, особенно на фоне продолжающихся переговоров по пошлинам, а также из-за зависимости от США в других областях. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Неужели нам нужно затевать новую ссору с США прямо сейчас из-за этого?» — сказал неназванный дипломат ЕС. По его мнению, такие действия могут негативно сказаться на переговорах о торговых пошлинах между сообществом и Соединенными Штатами, а также повлияют на «ключевую роль США в поддержке Украины».

При этом в Евросоюзе уже начались переговоры о включении в законодательство ряда протекционистских мер, которые отдавали бы предпочтение европейским компаниям перед американскими, но в то же время соблюдали договоренности с Всемирной торговой организацией (ВТО) в сфере государственных закупок. За такой подход выступает, среди прочих, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Стефан Сежурне. По его мнению, поддержка европейских компаний в области госзакупок может стать «первым шагом». «В области технологий мы (Евросоюз — прим. ТАСС) очень <…> сильно зависим от американцев», — подчеркнул он.

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