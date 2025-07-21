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Израиль добивается возобновления гражданской войны в Сирии и свержения аш-Шараа — СМИ

10:32 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль вынашивает планы возобновления гражданской войны в Сирии и свержения президента арабской республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа. С таким утверждением выступила турецкая проправительственная газета Hürriyet («Хюрриет»).

Издание отмечает, что турецкая разведка ранее предотвратила покушение на аш-Шараа.

«Израиль хочет дестабилизировать Сирию. Он добивается возобновления гражданской войны, его цель — свергнуть Ахмеда аш-Шараа», — пишет обозреватель Hürriyet Абдюлькадир Сельви.

По его мнению, Израиль не устраивает влияние Турции на соседнюю Сирию. «Если силы Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена Анкарой — прим. ТАСС), удастся разоружить, влияние Турции [в Сирии] возрастет. Поэтому он [Израиль] провоцирует друзов на юге и РПК — на севере. Ему не нужна Турция, которая эффективно действует в Сирии и Ливане. Он хочет развязать гражданскую войну и вытеснить Турцию из Сирии», — отмечает журналист.

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