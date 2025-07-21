ЕС не должен вмешиваться в нормальное сотрудничество Китая и РФ — МИД КНР
12:05 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нормальное сотрудничество между компаниями Китая и РФ не должно подвергаться чьему-либо вмешательству. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.
«Нормальные отношения и сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями не должны подвергаться [чьему-либо] вмешательству и влиянию, — подчеркнул он на брифинге. — Мы настаиваем, чтобы европейская сторона прекратила наносить ущерб законным интересам предприятий Китая, не имея на это фактических оснований».
Как уточнил китайский дипломат, Пекин всегда стремился к переговорам и мирному урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что КНР никогда не поставляла участникам конфликта летальное оружие и «строго контролировала экспорт продукции двойного назначения».
«Мы всегда выступали против односторонних санкций, которые не опираются на международное право и резолюции Совета Безопасности ООН», — добавил Го Цзякунь. «Китайская сторона примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы национальных компаний», — подытожил официальный представитель.
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