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ЕС не должен вмешиваться в нормальное сотрудничество Китая и РФ — МИД КНР

12:05 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нормальное сотрудничество между компаниями Китая и РФ не должно подвергаться чьему-либо вмешательству. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.

«Нормальные отношения и сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями не должны подвергаться [чьему-либо] вмешательству и влиянию, — подчеркнул он на брифинге. — Мы настаиваем, чтобы европейская сторона прекратила наносить ущерб законным интересам предприятий Китая, не имея на это фактических оснований».

Как уточнил китайский дипломат, Пекин всегда стремился к переговорам и мирному урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что КНР никогда не поставляла участникам конфликта летальное оружие и «строго контролировала экспорт продукции двойного назначения».

«Мы всегда выступали против односторонних санкций, которые не опираются на международное право и резолюции Совета Безопасности ООН», — добавил Го Цзякунь. «Китайская сторона примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы национальных компаний», — подытожил официальный представитель.

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